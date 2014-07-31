В Ташкенте презентовали фильм о событиях на Украине

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в рамках киноклуба в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте при содействии посольства России в Узбекистане состоялась презентация документального фильма известного российского тележурналиста автора и ведущего программы "Момент истины" Андрея Караулова "Обыкновенный фашизм". Картина рассказывает о трагических событиях в Украине весной и летом 2014 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы РЦНК в Ташкенте, автор фильма основывается на свидетельствах очевидцев, которые проживают в разных украинских городах. В документальном фильме собраны как трагические события, ставшие достоянием общественности, так и малоизвестные факты. Фильм носит то же название, что и известная работа Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм", вышедшая в 1965 году в год 20-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер отметил, что копия фильма была передана Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, а также в администрацию Белого дома для показа президенту США Бараку Обаме.

После просмотра фильма присутствовавшие на презентации представители СМИ, творческой интеллигенции и молодежи, культурных центров Узбекистана провели дискуссию, пытаясь выявить причины происходящих событий в Украине.

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