Россия приглашает на курсы узбекистанских преподавателей русского языка

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Московский государственный университет культуры и искусств приглашает учителей, преподающих русский язык как неродной, на курсы повышения квалификации.

Тема курсов – "Содержание, организация и проведение занятий по изучению и анализу текстов в российских СМИ начала XXI века". Участниками курсов могут быть учителя общеобразовательных учебных заведений и преподаватели учреждений начального профессионального образования, отмечает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Данная программа реализуются в рамках Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011-2015 годы при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации. Цель – повышение квалификации и переподготовка учителей и преподавателей русского языка как неродного, осуществляющих обучение в образовательных учреждениях на родном (нерусском) и русском (неродном) языках в Российской Федерации и странах СНГ.

Повышение квалификации проводится в очной форме, переподготовка кадров – в дистанционной с элементами очного обучения.

Для участия в образовательных программах необходимо до 29 августа представить в организационный комитет:

– заявку на участие в образовательной программе (по форме приложения);

– скан диплома о высшем образовании;

– скан справки с места работы с указанием преподаваемых предметов (в произвольной форме).

Для участников переподготовки кадров требуется предварительная регистрация в период с 10 по 31 августа.

УЗИНФОРМ