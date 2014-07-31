Глава Центкома США был принят Президентом Узбекистана

Глава Центкома США был принят Президентом Узбекистана31.07.2014 09:16
ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с находящимся с визитом в Ташкенте командующим Центральным командованием Вооруженных сил США, генералом Ллойдом Джеем Остином III.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, обменялись мнениями по отдельным проблемам регионального и международного характера.
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