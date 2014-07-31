



Глава Центкома США был принят Президентом Узбекистана



ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с находящимся с визитом в Ташкенте командующим Центральным командованием Вооруженных сил США, генералом Ллойдом Джеем Остином III. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, обменялись мнениями по отдельным проблемам регионального и международного характера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи