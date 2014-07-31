В Душанбе обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 30-31 июля в столице Таджикистана, Душанбе, было проведено очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого также приняла участие делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В ходе заседания руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрели вопросы дальнейшего углубления и совершенствования многоплановых связей в рамках ШОС, подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов организации в Душанбе, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам и ситуации в регионе.

По итогам встречи был принят ряд решений, направленных на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия в ШОС, сообщает МИД Узбекистана.

В тот же день глава МИД Узбекистана провел встречи со своими коллегами из Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым и Китая Ваном И, с которыми обсудил состояние и перспективы двусторонних отношений.

В следующий раз главы МИД стран-участниц ШОС соберутся в 2015 году в Уфе.

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