В Узбекистане зарплаты проиндексированы в 1,12 раза

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 31 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий", в соответствии с которым в целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан Республики с 1 сентября повышаются размеры заработной платы и социальных выплат населению.

Документом предписывается:

1. Повысить с 1 сентября 2014 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в среднем в 1,12 раза.

2. Установить с 1 сентября 2014 года на территории Республики Узбекистан минимальные размеры:

заработной платы – 107 тысяч 635 сумов в месяц;

пенсии по возрасту – 210 тысяч 525 сумов в месяц;

пособия инвалидам с детства в размере 210 тысяч 525 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 129 тысяч 180 сумов в месяц.

3. Определить, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 1 сентября 2014 года от определенного настоящим указом размера минимальной заработной платы.

4. Министерству финансов совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета, обеспечить своевременный пересчет размеров пенсий, стипендий и должностных окладов работников бюджетных учреждений и организаций исходя из положений настоящего указа.

5. Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Хозрасчетным предприятиям и организациям производить с 1 сентября 2014 года повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, установленной настоящим указом, за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

6. Признать с 1 сентября 2014 года утратившим силу, за исключением пункта 6, указ Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2013 года №УП-4582.

7. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего указа.

8. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

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