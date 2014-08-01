В Национальной авиакомпании прошел турнир по настольному теннису

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля в НАК "Узбекистон хаво йуллари" прошли соревнования по настольному теннису, приуроченные к празднованию Дня воздушного флота Узбекистана, в которых приняли участие 16 специалистов Главного агентства воздушных сообщений и авиапредприятия "Uzbekistan airways technics".

Состязания проводились в течение 3 дней, в ходе турнира каждый игрок сыграл по 17 игр. Судьями выступили сотрудники АП "UAT" Н.Слаев и В.Божок, специалист ГАВС С.Клочан, а секретарем – ведущий специалист по духовно-просветительской и спортивной работе ЦС профсоюза авиаработников Узбекистана О.Хрущева, сообщает пресс-служба аивакомпании.

В личном первенстве призовые места заняли сотрудники АП "UAT": первое место завоевал заместитель начальника цеха № 5 И.Косарев, второе – ведущий инженер ЦТО А.Пак, а третье – заместитель начальника цеха ЦПП ЦТО СЗП М.Абдуллаев. В парных играх и в одиночном первенстве также убедительную победу в общем зачете одержала команда авиапредприятия.

Призерам вручили подарки от профкомов подразделений, а команде ГАВС – "За активное участие" и Кубок дружбы от команды соперников.

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