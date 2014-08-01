Посол Пакистана посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 1 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Риазом Хусаином Бухари.

В ходе переговоров стороны обсудили практические аспекты узбекско-пакистанского сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана.

Свой предыдущий визит в узбекский МИД пакистанский посол нанес в ноябре прошлого года, тогда были обговорены вопросы узбекско-пакистанских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе график и повестку дня предстоящих политических контактов.

Риаз Хуссаин Бухари является главой пакистанской дипмиссии в стране с конца июня прошлого года. На своей должности он сменил Мухаммада Вахида аль-Хасана, который возглавлял пакистанское посольство в Узбекистане с декабря 2009 года по май 2013 года.

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