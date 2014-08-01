В Намангане прошли республиканские учения МЧС

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 31 июля, в Намангане завершились республиканские командно-штабные учения "Действия органов управления сил и средств ГСЧС области при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Еще одну проверку готовности к действиям в чрезвычайной ситуации выдержали службы гражданской защиты населения. Учения сил МЧС, которые проходили с 29 по 31 июля, проведены в соответствии с планом основных мероприятий службы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан на 2014 год.

В рамках КШУ были проведены тактико-специальные учения. В первый день на территории ипподрома Намангана, где был проведен смотр механизированного отряда, пунктов по оказанию первой медицинской помощи, управления действиями, продовольственного пункта с привлечением 433 человек и 137 единиц специальной техники.

В махалле "Ахчи" Чуста в тот же день состоялись показательные тактико-специальные учения совместных действий структур ЧС при эвакуации из зоны потопления. Здесь было задействовано 365 человек, из которых большую часть составляло местное население и 21 единица специальной техники.

Второй день учений начался в Наманганском районе. На гидротехническом объекте реки Сырдарьи сотрудниками областной государственной лаборатории санитарно-эпидемиологического надзора все-таки удалось нейтрализовать возникшую опасную ситуацию, вызванную загрязнением открытых вод Сырдарьи и ее бассейна тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, используя необходимые защитные средства, с некоторыми погрешностями.

В этом же районе, но уже в махалле "Ровустан", специализированными отрядами были совершены необходимые действия по устранению последствий и оказанию медицинской помощи, пострадавшим при землетрясении. Мероприятия прошли и в Папском районе области.

В завершающий день учения прошли на территории акционерного общества "Учкурган-ег" в Учкургане. Здесь по сценарию вследствие землетрясения в прессовочном отделе произошел обвал. Группа разведки, оценив ситуацию, доложила в штаб. Было дано распоряжение о распределении групп по назначению. Также в одном из отделов завода произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано отрядом пожарной безопасности. В этом разделе приняли учений участие 305 человек и 42 единицы специальной техники.

Состоявшиеся учения помогли еще раз проверить систему оповещения на объектах, координацию сил и средств, слаженность и быстроту действий. Как считают специалисты, они, показали, что все службы могут работать сообща и оперативно в критической ситуации.

На итоговом собрании по завершении мероприятий был зачитан отчет и дана оценка проделанной работе – "удовлетворительно". Были выявлены недостатки и пути их решения. Более отличившиеся были награждены ценными подарками.

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