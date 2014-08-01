В Намангане стартует первая республиканская спартакиада паралимпийцев

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. В субботу в спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана стартует первая республиканская спартакиада по программе Паралимпийских игр.

Они станут важным этапом подготовки узбекистанских спортсменов к 15-м Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года. Напомним, что Паралимпиада – старты для спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

В Наманган приедут около 120 спортсменов из всех регионов страны, а состязаться они будут в трех видах спорта – легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге. Причем турнир по последнему виду станет премьерным для Узбекистана – ранее спортсмены с ограниченными возможностями не выступали на таком уровне.

Легкоатлеты будут соревноваться в беге на 100, 400 и 800 метров, а также в метания копья и толкании ядра, пловцы померяются силами на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а состязания по пауэрлифтингу пройдут в 4 весовых категориях по 3 видам многоборья.

Задача, поставленная перед отечественными паралимпийцами, – успешно выступить на предстоящих играх в Бразилии. Правительством на подготовку выделяются большие средства, программа утверждена постановлением Президента Узбекистана от 25 февраля 2014 года "О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским играм в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году".

УЗИНФОРМ