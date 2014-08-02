В Нарынкапе возрождают старинное производство ковров

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Ковры ручной работы по старинным технологиям начало выпускать СП "Водий ипак гилами" в Уйчинском районе. Здесь уже нашли работу 30 молодых женщин близлежащих кишлаков, а к 1 сентября СП планирует трудоустроить еще около 60 девушек.

Хотя предприятие работает с начала года, но только на днях оно выпустит первую продукцию. Как объясняет гендиректор СП Эльмурод Мамадалиев, создание таких ковров требует, в зависимости от размера, от 6 месяцев до года работы четырех мастериц.

Труд у женщин нелегкий, несмотря на кажущуюся простоту: плести нить нужной расцветки по образцу узора, прикрепленному на уровне глаз на основе. Технология, по словам руководителя СП, здесь применяется старинная. Точно так же ткали женщины ковры в наших краях и две тысячи лет назад, и раньше.

Эльмурод-ака пояснил, что сейчас во многих странах очень популярны именно изделия по классическим технологиям средних веков и более ранних периодов. Поэтому такое производство может быть вполне успешным.

Продукция "Водий ипак гилами" рассчитана на экспорт, уже есть заказы от клиентов в Греции, Франции, Турции, Великобритании. Первый ковер здесь рассчитывают изготовить в первой половине августа, что станет своеобразным подарком к Дню независимости Узбекистана. А большой ковер, который начали ткать еще в январе, будет готов к ноябрю.

Основу ковра составляют 72 шелковых нити, которые красят тут же, в небольшом цехе. Ассортимент цветов – что в компьютере, больше 130. Так что простор для фантазии дизайнера – широчайший. Станки, на которых ткут ковры, тоже сделаны руками местных умельцев.

Узоры для ковров придумывает турецкий дизайнер Узиф Нихат, выдерживая классические традиции ковроткачества Бухары, Самарканда, Коканда – как раз такие востребованы на рынке. Следит за процессом турецкий инженер Бартын Атинг.

Доли узбекских и турецких партнеров в СП распределены, по словам гендиректора поровну – 165 тысяч долларов.

Стоит сказать, что на предприятии немало внимания уделено социальной защите работниц. Зарплата по сельским меркам неплохая – около 400 тысяч сумов, к тому все сотрудники обеспечиваются бесплатным питанием в заводской столовой.

Рассчитывая на успех, СП уже сейчас планирует расширять производство. В течение августа сюда придут на работу 60 выпускниц Джидакапинского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Они пополнят пока небольшой коллектив СП.

УЗИНФОРМ