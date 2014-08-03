Наманганские баптисты "окучивают" несовершеннолетних

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. Органами милиции в Папе обнаружена незарегистрированная действующая секта верующих церкви "Евангелийских христиан-баптистов".

В ходе рейда, проведенного облУВД, установлена группа из 14 человек, проводящая пропаганду учения баптистской церкви среди жителей Папского района Наманганской области, сообщила в четверг, 31 июля, пресс-служба облУВД. На свои моления верующие собирались в частных домах жителей района – адептов этой разновидности христианства. Этот факт был должным образом задокументирован, подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что среди поклонников баптистского учения оказалось 8 несовершеннолетних.

Также обращает на себя внимание факт активного участия в работе незарегистрированной секты жителей соседней области – Фридриха Миллера, 1937 года рождения, и Алексея Чухнова, 1965 года рождения, из Ферганы. Также в числе баптистов оказались Вера Абдурахманова, Валентина Разакова, Оксана Шелудько, Наталья Гущина.

По данному факту облУВД проводит необходимые следственные действия в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Участникам незаконных религиозных собраний грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О свободе совести и религиозных организациях" не допускается вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации, а также обучение их религии вопреки их воле, воле родителей или лиц, их заменяющих. Преподавание религиозного вероучения в частном порядке запрещается, также не разрешаются религиозные собрания вне официально зарегистрированных культовых учреждений.

На территории Узбекистана на текущий момент зарегистрированы свыше 2200 религиозных организации, представляющих 16 конфессиям. Большинство из них составляют мусульманские общины.

УЗИНФОРМ