Лига ветеранов футбола проведет матч памяти команды "Пахтакор-79"

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. В день печальной годовщины гибели замечательной команды – ташкентского "Пахтакора" Лига ветеранов футбола организует традиционный матч памяти. В этом поединке встретятся ветераны "Пахтакора" и символическая сборная турнира "Лига ветеранов футбола".

Идея проведения этого матча принадлежит Карену Сафарову, он же является основателем турнира "Лига ветеранов футбола". Он проводится в Узбекистане уже пятый год подряд.

По словам Карена, место проведения матча пока остается под вопросом. Два предыдущих матча по непонятным причинам проходили не на центральном стадионе "Пахтакор".

"На данный момент могу точно сказать, что игра начнется 11 августа в 18:00. Утром пройдет митинг на Боткинском кладбище Ташкента, где похоронены погибшие игроки и тренеры команды, а также церемония возложения цветов к памятнику пахтакоровцам", – говорит Карен Сафаров.

Отметим, что судить матч будет бригада арбитров, обслуживающая турнир высшей лиги отечественного футбола.

За 4 прошедших года в матче памяти приняло участие свыше 60 футболистов. Причем четверо из них – Нумон Хасанов, Сергей Лущан, Бахтиер Джапаркулов и главный инициатор этого матча Карен Сафаров – сыграли во всех таких матчах.

Напомним, что 11 августа 1979 года 17 игроков и тренеров команды "Пахтакор", выступавшей в высшей лиге советского чемпионата по футболу, погибли в авиакатастрофе в небе над Днепропетровском (Украина). По мнению специалистов, тот состав "Пахтакора" был лучшим за всю более чем полувековую историю клуба, и был способен бороться за медали чемпионата СССР. Трагедия, унесшая вместе с пахтакоровцами жизни сотен людей, прервала взлет талантливых ребят.

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