Наманганская типография продолжает традиции Ибрата

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Открывшееся в этом году ООО "Namangan-Print" намерено возродить традиции Ибрата – первопечатника Ферганской долины конца XIX – начала XX века. Здесь установлен единственный печатный станок в Узбекистане, позволяющий в час от печатать 30 тысяч газет формата А1.

"Такого печатного станка производства ФРГ нет не то что в Намангане, но и в Ташкенте", – с гордостью говорит директор общества Дониербек Саттаров.

Он говорит, что на завезенном им оборудовании можно запросто покрыть потребности области в печатной продукции, да еще и другим областям помочь.

Надо сказать, что в Намангане до недавнего времени, да и сейчас, существует проблема качественной цветной печати: не случайно многие областные издания до сих печатаются в соседних регионах долины – Маргилане, Андижане.

В этом году предприятие намерено расширить ассортимент услуг.

"Мы подали заявку на участие в тендере, чтобы получить заказ на изготовление школьных тетрадей", – добавляет учредитель предприятия Абдумажид Тохтаров.

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