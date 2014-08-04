Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана отправляется в Оман

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа узбекская делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в четырехсторонней министерской встрече по созданию транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман в городе Маскате (Султанат Оман).

В ходе министерской встречи будет согласован проект Меморандума, касающегося практической реализации Соглашения о создании Международного транспортно-транзитного коридора, и сроки его подписания. Дорога свяжет страны Центральной Азии и Ближнего Востока и призван содействовать торгово-экономическому росту стран региона.

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