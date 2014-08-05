Узбекские таэквондисты вернулись из Италии с медалями

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Узбекские таэквондисты привезли домой 5 медалей с завершившегося недавно в Риме (Италия) чемпионата мира по традиционному таэквондо, в котором принимали участие представители 43 стран мира.

Золотую и серебряную награды записал на свой счет Артем Ли в комплексах упражнений и спарринге соответственно, по 1 серебряной и бронзовой награде завоевали Бахтиер Адылов, Джахонгир Рашидов и Диер Шавкатов.

Кроме того, на турнире было принято решение о проведении Конгресса международной федерации традиционного таэквондо в Ташкенте в 2015 году, а чемпионата Азии – в Ферганской области.

УЗИНФОРМ