Ярмарка новых рабочих мест прошла в Чусте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. На прошедшей в понедельник в Чусте – райцентре Наманганской области Узбекистана – ярмарке новых рабочих мест было представлено более 160 вакансий.

В ярмарке, организованной районными хокимиятом, районной прокуратурой совместно с районным центром содействия занятости и социальной защиты населениями, приняло участие 38 организаций и предприятий, фермерских хозяйств.

"Основное внимание на данной ярмарке уделялось трудоустройству выпускников колледжей и лицеев, а также женщин. В этом году в районе намечено провести 6 подобных мероприятий", – делится директор Чустского районного центра содействия занятости и социальной защиты населения Б. Маллаев.

Как сообщили в районном центре занятости, в ходе ярмарки 31 человек подписали трудовые соглашения с работодателями, из них 12 – выпускники колледжей, а также 20 женщин.

Кроме того, на ярмарке были предложены льготные кредиты для налаживания частного бизнеса, 20 человек получили направления на курсы профессионального обучения, а свыше 20 юношей и девушек были привлечены к общественным работам.

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