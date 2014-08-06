Местные птицефермы обеспечивают чустцев свежими яйцами

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. В Чустском районе Наманганской области Узбекистана решена проблема обеспечения населения свежими яйцами. Имеющиеся здесь 20 птицеводческих хозяйств буквально завалили местные магазины и рынки своей продукцией.

Например, находящееся на территории села Гайрат частное фермерское хозяйство "Шамсиддин-ака" построило мини-фабрику, способную содержать до 10 тысяч кур. Продукция фабрики пользуется высоким спросом и реализуется в точки общественного питания и кондитерские цеха. Ежедневно это предприятие поставляет около тысячи штук яиц, что обеспечивает высокие доходы.

В этом году в районе планируется создать еще 4 птицеводческих хозяйства, которым будут выданы банковские кредиты. А в прошлом году, к примеру, было создано 6 птицеводческих предприятий.

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