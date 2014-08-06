В Чусте начали выпускать мороженое

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. Выпуск мороженого недавно освоило частное предприятие "Зокирхон Зарипов" Чустского района Наманганской области.

"Мы поставляем в торговые точки около 10 видов качественной молочной продукции, в том числе с начала августа месяца и мороженое", – поясняет его директор Зокирхон Зарипов.

По его словам, в прошлом году на этом ЧП модернизировали производство. Именно благодаря новациям заметно повысилась эффективность труда.

"Сегодня наше предприятие в день может переработать до одной тонны молока. После модернизации освоили выпуск новых видов продукции, в частности йогурта и айрана", – продолжает Зокирхон Зарипов.

Окрестные покупатели вполне довольны качеством и доступными ценами, предлагаемыми этим предприятием.

Стоит сказать, что в Узбекистане многое делается для поощрения малого бизнеса и частного предпринимательства. Важным фактором при этом служит Указ Президента "О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству" от 18 июля 2012 года.

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