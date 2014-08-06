



Обсуждены вопросы развития узбекско-индонезийских отношений



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 5 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия Мохамадом Асрухином. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, а также стороны подтвердили взаимный настрой на активизацию межмидовских контактов, интенсификацию работы по расширению двусторонних торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи