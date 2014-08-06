



Делегация МИД Узбекистана приняла участие в министерской встрече в Маскате



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром Абдулазизом Камиловым приняла участие в четырехсторонней встрече по подписанию Меморандума о взаимопонимании по вступлению в силу Соглашения по созданию транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, для участия в которой в Маскате собрались руководители МИД этих стран. Дорога свяжет страны Центральной Азии и Ближнего Востока и призван содействовать торгово-экономическому росту стран региона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи