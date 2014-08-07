Узбекский лидер принял министра экономики, торговли и промышленности Японии

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой министра экономики, торговли и промышленности Японии Тошимицу Мотэги, прибывшего в Ташкент во главе делегации деловых кругов своей страны для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе аудиенции стороны обсудили ход реализации существующих межгосударственных договоренностей и совместных проектов в нефтегазовой и энергетической сферах, а также перспективы развития партнерства в энергетическом секторе, нефтегазовой, добывающей, химической и электротехнической отраслях, автомобилестроении, сфере телекоммуникаций.

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