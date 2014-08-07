



В Ташкенте прошел узбекско-японский бизнес-форум



ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 7 августа в Ташкенте в Международном бизнес-центре прошел узбекско-японский бизнес форум с участием представителей министерств, ведомств, ассоциаций и компаний Узбекистана и Японии. Деловой форум был организован в рамках визита в Узбекистан министра экономики, торговли и промышленности Японии Тошимицу Мотэги. В состав делегации бизнес-кругов Японии вошли руководители таких компаний, как "Иточу", "Мицубиси", "Марубени", "ДЖОГМЕК", "НЭК", "Сумитомо" и другие, для них была организована презентация потенциала и возможностей инвестиционного климата Узбекистана в экономической и нефтегазовой сфере, химической, электротехнической промышленности, сфере ИКТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи