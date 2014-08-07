Делегация МИД Узбекистана провела встречи в Маскате

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа в рамках пребывания в Маскате, где в этот день состолось подписание Меморандума о взаимопонимании по вступлению в силу Соглашения по созданию транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, для участия в которой в Маскате собрались руководители МИД данных стран, делегация Министерства иностранных дел Узбекистана провела двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств Туркменистана Рашидом Мередовым и Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного партнерства в различных областях, а также ряд проблем международного и регионального характера, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, глава делегации, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим оманским коллегой, ответственным министром иностранных дел Султана Оман Юсуфом бин Алави бин Абдуллой, с которым обсудил широкий круг вопросов узбекско-оманской повестки дня, отдельные международные и региональные проблемы. Также стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных межмидовских политических консультаций, проведении в согласованные сроки очередных заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, узбекско-оманского Делового совета, расширении контактов в культурно-гуманитарной области, сообщает МИД Узбекистана.

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