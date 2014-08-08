Столетие Первой мировой войны отметят в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 8 августа, в Ташкенте пройдет заседание исторического клуба, посвященное 100-летию начала Первой мировой войны. Этот клуб действует при Российском центре науки и культуры.

Участники заседания соберутся в конференц-зале РКНЦ Ташкента, где и пройдет очередное собрание исторического клуба, посвященное 100-летию Первой мировой войны.

С докладами на мероприятии выступят известные узбекистанские историки, краеведы, журналисты и писатели Узбекистана. Также состоится показ документального фильма о начале Первой мировой войны.

В фойе также будет развернута тематическая выставка фотографий и представлена подшивка газет 1914 – 1917 годов.

УЗИНФОРМ