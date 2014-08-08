Уйчинская "Хотира-79" стартует в Касане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. По результатам жеребьевки второго этапа первой лиги, прошедшей 5 августа, стало известно, что единственный представитель Наманганской области начнет его матчем с касанской "Алангой". Эта игра состоится 16 августа.

На этом этапе выступают по 8 лучших клубов из западной и восточной зоны по итогам первого этапа. При этом команды одной зоны будут играть только с командами из другой зоны, а из набранных на первом этапе очков в зачет идут набранные между командами первой восьмерки в каждой зоне.

Пока уйчинская дружина занимает 12-е место, имея в активе 16 очков. А лидирует, причем сверхуверенно, с 11-очковым отрывом, "Шуртан". Гузарская команда явно намерена вернуться в высшую лигу.

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