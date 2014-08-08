В Узбекистане готовятся к выборам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Во вторник, 5 августа, Исполнительный комитет Центрального совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") провел в Намангане региональный семинар на тему "Избирательная система в Узбекистане и ее правовые основы".

Особое внимание было уделено сути и значимости Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о выборах", изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции.

"Докладчики подробно остановились на сути и значении данного закона, внесенных в национальную избирательную систему изменениях и дополнениях, а также подчеркнули в своих выступлениях необходимость доведения до населения сути проводимых реформ по дальнейшей демократизации государственной власти, развитию системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Это способствует формированию их политико-правовой культуры, гражданской позиции", – рассказывает пресс-секретарь Наманганского областного Совета партии "Миллий тикланиш" Азамат Касымов.

Также на семинаре были подробно обсуждены задачи наблюдателей, уполномоченных и доверенных представителей на выборах. Выступающие подчеркивали, что необходимо уделять внимание работе с электоратом партии, увеличивать число членов, способных защищать интересы партии, отбирать из числа активных членов наблюдателей, уполномоченных и доверенных представителей, способных защитить кандидатов, выдвинутых от партии.

В мероприятии приняли участие члены Центрального Совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" и фракции партии в Законодательной палате Олий Мажлиса, активисты региональных организаций партии, члены партийных групп в местных Советах народных депутатов, лидеры первичных партийных организаций, ученые-правоведы, специалисты, эксперты партии и представители средств массовой информации.

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса пройдут 21 декабря 2014 года.

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