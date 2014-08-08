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В Намангане упорядочивают междугородные пассажирские перевозки
08.08.2014 12:40

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе вступили в силу некоторые изменения на маршруте такси, связывающем Наманган со столицей страны. В частности, устанавливается твердый тариф на услуги пассажирских перевозок.

Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта ("Уздарьётранс") упорядочивает работу водителей с целью сделать путешествие безопаснее. С 3 августа все водители такси, обслуживающих маршрут Наманган – Ташкент – Наманган, проходят заново процедуру лицензирования.

Делается это, по словам директора ММА "Мехмондуст" (в просторечии – "ташкентский пятак") Абдурахмона Шергозиева, для того, чтобы отсечь как "левые" автомашины, так и незаконных "бомбил".

В соответствии с новшествами "Уздарьётранс", все водители будут закреплены за создающимися автопредприятиями, которые будут обязаны следить за соблюдением правил безопасности. Так, устанавливается время отдыха водителей – не меньше 4 часов, вводятся опознавательные знаки для машин. Другой немаловажный момент – перед входом на маршрут авто должно быть заправлено под завязку, чтобы в пути не останавливаться на дозаправку, теряя время.

Установлена и такса на услуги пассажироперевозок – 115 сумов за километр пробега. Так что при длине маршрута Наманган – Ташкент в 268 км плата составит около 31 тысячи сумов. Причем, как отметил директор ММА "Мехмондуст" А. Шергозиев, эта сумма не будет меняться в зависимости от погоды или, к примеру, приближающихся праздников. Ежели слова моего собеседника не разойдутся с делом, тогда наконец будет положен предел порой непомерным аппетитам водителей, заламывающих с пассажиров по 40 - 50 тысяч сумов и даже больше, пользуясь благоприятной конъюнктурой.

Стоит добавить, что директор ММА "Мехмондуст" сообщил корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ", что им подана заявка в банк на установку на "ташкентском пятаке" терминала. Так что уже в близком будущем плату за проезд можно будет вносить и посредством пластиковых карточек.

Также на крыше транспортного средства должны быть установлены опознавательный знак "YT" и фонарь оранжевого цвета. На передние двери маршрутного такси наносятся композиции из черных квадратов в шахматном порядке, между ними – буквы "YT", обрамленные кругом. При этом транспортное средство необязательно перекрашивать в определенные цвета.

"На данный момент из Намангана в Ташкент курсирует 160 легковушек – "Нексий" и "Лачетти". Это те машины, которые состоят у нас на учете. Также на маршруте работают ташкентские водители, число их мне не известно", – поясняет Абдурахмон Шергозиев.

В общем, внешне для путешественников из долины в столицу и обратно ничего не поменяется. Зато, уверяет собеседник, поездка станет значительно безопаснее.

Кстати, аналогичные изменения произойдут на всех маршрутах, связывающих области Ферганской долины с Ташкентом. В октябре намечено провести открытые тендерные торги, победители которых в последующем будут обслуживать эти направления.

Юридической базой всех нововведений является постановление Президента Узбекистана "Об упорядочении осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом" от 9 марта 2006 года.

Перелицензирование, к слову, выгодно и самим водителям. Работая на законных основаниях, они получают юридическую защиту и полный социальный пакет, в том числе пенсионное обеспечение.

Добавим, что параллельно реорганизации работы транспорта, полным ходом идет и реконструкция дорожного покрытия на 76-километровом участке трассы Андижан – Ташкент, от КПП "Камчик" до КПП "Чинор". Ведет работы известная испанская фирма "Isolux Corsan", выигравшая международный тендер, а консультируют ее немецкие специалисты. В роли субподрядчика выступило хорезмское ООО "Альянс-капитал". Стоимость проекта – 220 млн. долларов США, финансирует его Азиатский банк развития.

Кстати, помимо сверхсовременной автодороги, долину, которую называют "жемчужиной Центральной Азии", с другими регионами Узбекистана в скором времени свяжет и электрифицированная железнодорожная линия Ангрен – Пап протяженностью 129 километров. Она тоже пройдет через перевал Камчик. Сейчас узбекские и китайские инженеры пробивают тоннель в районе перевала и прокладывают железнодорожные пути. Предполагается, что уже в 2016 году поезда пойдут по новым путям. Стоимость этого проекта в целом оценивается в 1,9 млрд. долларов США, финансирует его китайская сторона.

УЗИНФОРМ

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