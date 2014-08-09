Обсуждены актуальные вопросы узбекско-корейского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном.

Встреча была посвящена обмену мнениями по комплексу вопросов узбекско-южнокорейского сотрудничества, рассмотрению хода реализации ранее достигнутых договоренностей в различных сферах взаимодействия, графика и содержания предстоящих двусторонних контактов и других практических вопросов.

Напомним, что предыдущий визит южнокорейского посла в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 9 июня, тогда были обговорены практические вопросы предстоящих двусторонних встреч на различных уровнях, включая ход рассмотрения сторонами предложений по расширению договорно-правовой базы сотрудничества.

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