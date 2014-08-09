В Намангане завершилась республиканская спартакиада

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана завершилась первая республиканская спартакиада среди паралимпийцев по легкой атлетике, плаванию и пауэрлифтингу. В соревнованиях участвовало около 200 спортсменов и было разыграно 25 комплектов медалей.

Успешно выступили наманганские спортсмены. Так, Муаттар Баротова и Ширин Абдуллаева стали победительницами в легкоатлетических соревнованиях, а пловец Муслим Муталлимов стал сильнейшим в стометровке вольным стилем.

По итогам общекомандной борьбы первое место завоевали представители Сурхандарьинской области, второе разделили спортсмены Наманганской и Кашкадарьинской областей, третье — Андижанской области.

Спартакиада была организована в рамках исполнения постановления Президента от 25 февраля 2013 года "О подготовке спортсменов Узбекистана к летним 31-м Олимпийским и 15-м Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 году" Национальной паралимпийской ассоциацией Узбекистана, хокимиятом Наманганской области и компанией "Ucell".

Планируется, что подобные спартакиады будут проводиться и в других регионах Республики для пополнения состава национальной сборной команды и выявления перспективных спортсменов для участия в Параазиатских Играх-2014 в Инчеоне (Южная Корея) и Паралимпийских Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

УЗИНФОРМ