Старты спортивных семей в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Состязания "Здоровая семья", посвященные Году здорового ребенка, прошли в четверг в спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана.

В областном этапе участвовали 26 семей – победители предыдущих этапов соревнований, представляющие районные профессиональные организации отрасли, а также спортсмены-любители предприятий связи и коммуникаций.

Организованные Советом Федерации профессиональных союзов Узбекистана и его регионального объединения спортивные соревнования проводятся не впервые. Направленные на оздоровление и привлечение к спорту трудящихся и членов их семей, они собрали на областной этап 78 участников.

"Соревнования состояли из эстафет, где мамы и папы, дочки и сыновья состязались в ловкости, быстроте, точности, силе и выносливости. Среди мужских команд с самого начала игр тон задала семья из Учкургана, где 11-летний Джонибек уже второй год занимается вольной борьбой", – рассказывает заведующая отделом культуры и просвещения облобъединения профессиональных союзов Дильфуза Султанова.

Финалисты прошли отбор среди своих коллег по работе, а потом и среди семей своего района. Поэтому в областной этап вышли самые сильные и сплоченные участники, – образцовые семьи, которые сегодня показали, что готовы побороться и на республиканском этапе.

В результате бескомпромиссной борьбы и честной были выявлены победители – две семьи из Учкурганского района, ставшие лучшими среди мужских и женских команд и завоевавшие право представлять область на республиканском финале. Им вручены дипломы и ценные подарки.

Также были определены лучшие по 11 номинациям: "Самая активная семья", "Самая дружная семья", "Самая быстрая семья" и другим.

Республиканский финал пройдет уже на следующей неделе, и тоже в Намангане, 15 – 16 августа.

УЗИНФОРМ