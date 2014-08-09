В Ташкенте рассказали об участии Зощенко в Первой мировой войне

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте 7 августа провел литературно-исторический вечер "Михаил Зощенко – участник Первой мировой войны".

Свое очередное мероприятие клуб-музей "Мангалочий дворик" при РЦНК посвятил сразу двум датам – 1 августа исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны, а 28 июля – 120 лет со дня рождения писателя, отмечает пресс-служба РЦНК.

Выступая перед собравшимися, известный ташкентский историк Василий Костецкий рассказал о причинах и последствиях Первой мировой войны и о тех лишениях, которые она принесла народам воюющих стран.

Участники вечера вспомнили многих российских поэтов и писателей, участвовавших в Первой мировой войне. Тема сострадания стала сквозной в литературе той эпохи: стихи на военную тематику были проникнуты гуманизмом и чувством сопричастности ко всем пострадавшим в войне.

Бурную дискуссию вызвал доклад о творчестве и нелегкой судьбе Михаила Зощенко: несмотря на все тяготы и угнетения, писатель сохранил присутствие духа и способность смешить людей.

Активист клуба "Мангалочий дворик" Александр Курышев зачитал отрывки из "Повести о разуме" – многие из присутствующих слышали это произведение впервые.

Исполнительница романсов Луиза Болдеско спела малоизвестную песню Евгения Мартынова "Колыбельная пеплу", которая тронула сердца гостей мероприятия.

А Ада Стадникова на память зачитала юмористический рассказ Михаила Зощенко "Монтер", интонационно выделяя роли героев.

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