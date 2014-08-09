Семинар по соблюдению стандартов труда прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Наманганском областном Совете профессиональных союзов состоялся очередной учебный семинар, посвященный соблюдению международных стандартов труда. Мероприятие было проведено по инициативе Совета Федерации профессиональных союзов Республики Узбекистан, его областного объединения и областного хокимията.

В его работе приняли участие представители областного управления среднего специального и профессионального образования, по трудоустройству и защите занятости населения, народного образования, внутренних дел и другие.

На семинаре говорилось о некоторых из ратифицированных Узбекистаном конвенциях, в частности, пакте 1930 года о принудительном или обязательном труде, 1957 года – об упразднении принудительного труда, о запрещении и немедленных мерах по его искоренению. Участники семинара отметили, что в Узбекистане принимаются значительные меры по недопущению использования детского труда на хлопкоуборочных работах, ведется постоянный контроль со стороны национальных институтов за исполнением соответствующих решений правительства страны.

На семинаре был показан видеофильм об истории Международной организации труда и ее деятельности, которая основывается на следующих принципах, провозглашенных в Филадельфийской декларации 1944 года: труд – не является товаром; свобода слова и свобода объединения являются необходимым условием постоянного прогресса; нищета в любом месте представляет угрозу для всеобщего благосостояния; все люди независимо от расы, веры или пола имеют право на материальное благосостояние и духовное развитие в условиях свободы и уважения человеческого достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей.

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