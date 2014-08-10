Лучший фермер Чуста расширяет ассортимент продукции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Молодой и предприимчивый фермер из Чуста – районного центра Наманганской области Узбекистана – Самад Собиров, возглавляющий хозяйство "Наби-Собир", собирается строить теплицы, а также заняться рыбоводством.

"Благо, с льготными кредитами проблем не будет", – говорит он.

Сейчас вместе со своими помощниками С. Собиров хозяйствует на 95,6 га земли, из которых 38,6 га занято хлопчатником. Также фермер выращивает пшеницу, а на двух гектарах он посадил саженцы тутовника.

Это фермерское хозяйство недавно стало победителем районного конкурса "Лучший фермер года". При подведении итогов было отмечено, что в хозяйстве рационально используются все земельные площади. Так, фруктовый сад, раскинувшийся на 4 гектарах, дает хороший урожай яблок, грецких орехов, миндаля, урюка, выращивают здесь и овощи – картофель, лук, тыкву, капусту, морковь и многое другое.

Стоит отметить, что значительную часть прибыли фермер Самад Собиров направляет на благоустройство родной махалли и поддержку нуждающихся в помощи земляков.

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