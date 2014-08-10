Областной этап смотра-конкурса "Самая образцовая махалля" прошел в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа в Бухаре состоялся областной этап смотра-конкурса под названием "Самая образцовая махалля", организатором которого выступил областной отдел общественного фонда "Махалля".

В мероприятии, нацеленном на повышение активности и правовой грамотности сотрудников органов самоуправления граждан, приняли участие работники махаллинских сходов граждан Бухарской области Узбекистана, представители областного, районных и городских отделений фонда "Махалля", областного хокимията, областного культурно-просветительского центра, Комитета женщин, управлений народного образования, здравоохранения, ОДМ "Камолот", УВД, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В процессе смотра-конкурса выступил председатель Бухарского областного отделения фонда "Махалля", который разъяснил цели и задачи конкурса, поздравил всех участников с победами на районных этапахъ мероприятия. Отмечено, что органы самоуправления граждан играют важную роль в реализации демократических реформ, продвижении курса государственной политики среди местных жителей области.

Конкурс проходил в три этапа: ведение делопроизводства, знание нормативно-правовых актов по деятельности ОСГ и проверка профессиональных знаний конкурсантов.

По итогам конкурса образцовым сходом граждан был признан махаллинской сход граждан "Ташлок" Гиждуванского района, второе место присуждено махаллинскому сходу граждан "Шакаркент" Вабкентского района и третье место занял махаллинский сход граждан "Шайх-ул Олам" Бухары. Победителям были вручены ценные подарки и верительные грамоты.

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