



Обсуждены новые изменения в таможенном законодательстве



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа в Алатском районе Бухарской области состоялся семинар, посвященный обсуждению новой редакции Таможенного кодекса Узбекистана, который организован по инициативе государственным таможенным управлением по Бухарской области. Мероприятие было нацелено на разъяснение новой редакции Таможенного кодекса среди представителей государственных и общественных организаций, частных предпринимателей. В нем участвовали представители районного хокимията, управления юстиции, районных Кенгашей политических партий, управления государственного налогового комитета, частные предприниматели. В ходе мероприятия разъяснены основные цели разработки новой редакции Таможенного кодекса, отмечены принципы и задачи кодекса как законодательного акта, способствующего созданию принципиально новой модели взаимоотношений между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами. Также специалисты управления юстиции и таможенных органов разъяснили статьи новой редакции Таможенного кодекса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи