



Глава МИД Узбекистана принял французского посла



ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. 11 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Жаком-Анри Эльсом, с которым были обсужден актуальные вопросы развития двусторонних отношений. На повестку дня переговоров были вынесены вопросы активизации узбекско-французских контактов на различных уровнях, усиление межпарламентского и межмидовского взаимодействия, углубления деловых связей и сотрудничества по линии культуры, науки и образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи