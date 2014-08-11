Юношеская сборная отправляется в Нанкин

ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. Юношеская сборная Узбекистана отправляется в Китай, где с 16 по 28 августа в Нанкине пройдут 2-е юношеские Олимпийские игры.

В этом году в Играх будут принимать участие 3878 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 204 стран мира.

Узбекистан на турнире будут представлять 28 спортсменов, которые будут бороться за медали в таких видах спорта как бокс, плавание, гимнастика, дзюдо, таэквондо, борьба, стрельба, тяжелая атлетика, гребля, настольный теннис, гонки на каноэ и каяке. Знаменосцем сборной на открытии игр станет действующий чемпион мира по боксу среди юниоров Бектемир Меликузиев.

1-е юношеские Олимпийские игры проводились 4 года назад в Сингапуре, преемником Нанкина в 2018 году станет Буэнос-Айрес.

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