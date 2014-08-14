5 голов в пятом матче памяти "Пахтакора"

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 11 августа, на стадионе "Чиланзар" в Ташкенте прошел матч памяти команды "Пахтакор-79". Встречались команды ветеранов "Пахтакора" и символическая сборная турнира "Лига ветеранов футбола".

Такой матч прошел по инициативе основателя турнира "Лига ветеранов футбола" Карена Сафарова уже в пятый раз подряд.

На этот раз на поле вышли известнейшие узбекистанские футболисты Нумон Хасанов, Махмуд Собиров, Акмаль Хашимов, Умид Абдураимов, Ильхом Айтуганов, Фархад Сафаров, Фархад Муратов, Джасур Абдураимов, Рустам Дурманов, Равшан Мамадалиев, Джахонгир Рузикулов, Маруф Пулатов, Низом Насреддинов, Рустам Хамдамов, Олег Нестеров, Бахтияр Джапаркулов, Дильшод Юлдашев, Владислав Сидоров, Фархад Кадыров, Карен Сафаров, Сергей Лущан, Владимир Янушкевич, Эльшан Гамбаров, Александр Шапран, Дильшод Султанов, заслуженный артист Узбекистана Казым Каюмов. Судили эту встречу Олим Талибджанов, Тимур Галлеев и Санжар Шоюсупов.

Перед самым началом матча его участники и зрители почтили память погибших пахтакоровцев минутой молчания.

Товарищеский матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной "Лиги ветеранов футбола". Голы забили В. Сидоров, В. Янушкевич, С. Лущан, Ф, Кадыров, Э. Гамбаров.

Впрочем, в подобных играх забитые голы не самое важное. На поле царила самая что ни на есть товарищеская обстановка.

Стоит отметить, что за 5 лет в матчах памяти "Пахтакора" участвовало свыше 70 футболистов. А четверо из них – Нумон Хасанов, Карен Сафаров, Сергей Лущан и Бахтияр Джапаркулов - сыграли во всех 5 матчах.

По окончании встречи участники поблагодарили ее организатора – Карена Сафарова, который, кстати, 11 августа отмечал свой день рождения, за воплощенную идею проводить такие матчи. Также игроки выразили желание продолжать прекрасную традицию.

В свою очередь, Карен Сафаров, поблагодарив всех участников матча, сказал, что результат никакого значения ни для кого не имеет: "Мы играем не глядя на табло, хотя сражаемся по-честному, без уступок друг другу. Главное – теми, кто вышел на поле, отдана дань памяти и уважения погибшим пахтакоровцам".

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