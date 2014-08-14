В рамках демократизации избирательного законодательства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 13 августа в Гиждуванском районе Бухарской области прошел семинар, посвященный обсуждению вопросов эффективной подготовки к проведению выборов.

В мероприятии, организованном по инициативе районного Кенгаша народных депутатов, приняли участие представители Кенгашей политических партий района, Кенгаша народных депутатов, сотрудники хокимията, организационно-контрольных групп, представители районной избирательной комиссии, СМИ.

В ходе мероприятия были разъяснены основные направления дальнейшей демократизации национального избирательного законодательства, актуальные задачи избирательных комиссий в подготовке и проведении выборов.

Вместе с этим, аудитория была ознакомлена с результатами мониторинга выборов в Узбекистане после 2009 года. В частности, были освещены позитивные и негативные показатели, имеющиеся проблемы и пути их решения.

Также представители избирательной комиссии выступили с докладом о некоторых аспектах выдвижения кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса и проведения выборов.

УЗИНФОРМ