Посол CША посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

Посол CША посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана15.08.2014 18:16
ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джорджем Кролом.
Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмену мнениями по некоторым проблемам международного и регионального характера, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что свой предыдущий визит в узбекское внешнеполитическое ведомство американский посол нанес 8 июля, тогда были обсуждены текущие вопросы двусторонних отношений, включая график предстоящих узбекско-американских контактов.
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