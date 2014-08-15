



Посол CША посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джорджем Кролом. Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмену мнениями по некоторым проблемам международного и регионального характера, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что свой предыдущий визит в узбекское внешнеполитическое ведомство американский посол нанес 8 июля, тогда были обсуждены текущие вопросы двусторонних отношений, включая график предстоящих узбекско-американских контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи