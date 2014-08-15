



Президент Узбекистана отправляется с государственным визитом в Китай



ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа Президент Узбекистана Ислам Каримов отправится с двухдневным государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Программа визита узбекского лидера будет включать в себя проведение переговоров на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпинем по важным вопросам двусторонней повестки дня. По итогам встречи планируется подписание Совместной декларации, а также ряда межправительственных и других документов, направленных на последовательное укрепление узбекско-китайского сотрудничества в различных сферах, сообщает пресс-служба главы государства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи