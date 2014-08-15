В РЦНК вручили сертификаты на учебу в России

ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 14 августа, в Российском центре науки и культуры в Ташкенте молодым узбекистанцам, успешно сдавшим экзамены, были вручены сертификаты на учебу в вузы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба РЦНК.

Отметим, что в соответствии с Межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан одаренная узбекская молодежь направляется в ведущие российские вузы на обучение по специальностям, востребованным в народном хозяйстве Узбекистана.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер, выступая на открытии мероприятия, сообщил, что в рамках партнерских связей между Россией и Узбекистаном образовательные программы являются одним из важнейших направлений гуманитарного сотрудничества. Также Валерий Кайер пожелал им успехов в учебе.

Напутствуя новых студентов, координатор общественных и научных связей РЦНК в Ташкенте Давлятбек Саъдуллаев отметил, что курсанты получили достойную "путевку в жизнь" и выразил надежду на то, что знания и навыки, приобретенные в РЦНК в Ташкенте, пригодятся ребятам в их будущей профессии.

УЗИНФОРМ