Спортивные семьи долины состязались в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. В спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана в четверг завершился региональный этап соревнований "Здоровая семья", который проводится Федерацией профсоюзов Узбекистана.

6 команд из Андижанской, Наманганской и Ферганской области боролись за это высокое звание. Соревнования проводились в двух направлениях: семья с дочкой и семья с сыном.

Соревновались семьи в легкой атлетике, футболе и акробатике. Отметим, что соревнования вызвали немалый интерес у публики, были также и группы поддержки участников.

Первого места на региональном финальном соревновании среди семейных команд с сыном заняли представители Андижанской области семья Ахмедовых. Их однофамильцы из Наманганской области заняли второе места. Третье место досталась семье Хаккуловых из Ферганы.

Во втором направлении – соревновании семей с участницей дочкой, первое место у хозяев финала – семьи Жураевых из Наманганской области. Вторыми стали андижанцы – семья Тургуновых. Марасуловы из Ферганы заняли третье место.

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