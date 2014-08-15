В Намангане пройдет хашар

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов подписал распоряжение, в соответствии с которым в субботу и воскресенье 16 – 17 августа в регионе пройдет всенародный хашар (субботник), сообщает информационная служба областного хокимията.

Хашар состоится в рамках объявленного в Узбекистане в августе месячника благоустройства и чистоты, в целях подготовки к достойному празднованию 23-й годовщины независимости Республики Узбекистан, а также выполнения задач Государственной программы "Год здорового ребенка" и выполнения распоряжения Кабинета Министров от 7 августа 2014 года.

Областному благотворительному фонду "Махалля", хокимиятам города и районов и другим организациям даны соответствующие поручения по организации мероприятий по благоустройству, сделав при этом акцент на улучшении условий жизни инвалидов и одиноких престарелых, семьях потерявших кормильца.

Отделениям фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", хокимиятам на местах рекомендовано как можно шире привлекать к этой работе органы самоуправления и ТЧСЖ, работников предприятий и организаций, военнослужащих и особенно молодежь.

Работники всех управлений и организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности могут добровольно (по собственному согласию) перечислить однодневный заработок на расчетный счет областного отделения фонда "Махалля".

В хокимияте подчеркивают, что собранные на хашаре средства будут использованы для социальной помощи малообеспеченным слоям населения, ремонта и оборудования спортивных площадок, улучшения материально-технической базы сходов граждан.

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