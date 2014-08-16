"Усиление системы эффективности защиты интересов и повышение правовой культуры женщин"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 14 августа в Бухаре прошел семинар, организованный по инициативе областного Комитета женщин, при содействии областного РО НИМФОГО. Мероприятие было нацелено на обсуждение вопросов дальнейшего повышения правовой и политической культуры женщин, усиление их роли в государственном и общественном управлении.

В семинаре участвовали председатель областного Комитета женщин З.Туева, представители областного управления здравоохранения, областного объединения профсоюзов, представители местных ННО, занимающихся защитой прав женщин, активисты сходов граждан махаллей и работники СМИ.

В процессе мероприятия З.Туева выступила с докладом на тему "Актуальные вопросы защиты прав женщин в семье". Она осветила вопросы брачного возраста, добровольного создания семьи и заключения брака, а также необходимости прохождения медицинского осмотра перед вступлением в брак.

Кроме этого, участники семинара вели беседу о широком использовании женщинами своих прав при получении медицинских услуг, репродуктивном здоровье женщин фертильного возраста, социальной защите и трудовых правах женщин на местах.

В конце мероприятия его участники отметили, что подобные семинары необходимо организовать также в периферийных районах области в целях широкого охвата женской части населения.

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