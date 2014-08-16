Молодежь ознакомили с культурой Франции

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа в медресе Истеза города Бухары состоялось мероприятие по изучению французской культуры, организованное бухарским филиалом Ассоциации "Караван-сараи на шелковом пути".

Цель мероприятия заключалась в углублении знаний по французскому языку молодежи Бухары, посещающей курсы французского языка при ассоциации.

В нем приняли участие туристы из Франции, представители бухарского филиала Ассоциации "Караван-сараи на Шелковом пути", слушатели курсов французского языка при ассоциации и журналисты.

В ходе мероприятия координаторы Ассоциации представили аудитории туристов из Франции. Отмечено, что целью такого рода мероприятий является ознакомление с французской и узбекской культурой. Кроме этого, была предоставлена информация о деятельности бухарского филиала Ассоциации "Караван-сараи на шелковом пути".

Также в ходе мероприятия слушатели курсов при ассоциации продемонстрировали свои знания по французскому языку. В свою очередь гости из Франции отметили актуальность проведения встреч подобного характера.

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