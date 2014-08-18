В Наманганской области начата подготовка к работе в осенне-зимний период

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов принял решение "О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики области к стабильной работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов". Об этом сообщает информационная служба областного хокимията.

Как отмечается в документе, решение принято во исполнение статей 6 и 25 Закона Республики Узбекистан "О государственной власти на местах", а также Указа Президента Республики Узбекистан УП-2194 "О мерах по обеспечению подготовки отраслей экономики Республики к стабильной работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов" от 27 июня 2014 года и в целях подготовки отраслей экономики к стабильной работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

Решением утверждены приложения:

план мероприятий по подготовке отраслей экономики области к стабильной работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов;

задания по подготовке основных инженерных коммуникаций и технологического оборудования, а также объектов социальной сферы на местах к стабильной работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов и текущему и капитальному ремонту;

задания по заготовке по технической соли, мазута, сжиженного газа, угля для осенне-зимнего периода 2014 – 2015 годов;

финансовый перечень многоэтажных жилых домов, построенных до 1991 года и подлежащих капитальному ремонту.

Также определена заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту многоэтажных жилых домов, построенных до 1991 года, Единая инжиниринговая компания областного хокимията.

Хокимам города и районов поручено определить состав территориальных комиссий в абсолютном соответствии с областной комиссией, а также проконтролировать качественное и своевременное выполнение обозначенных мероприятий по обеспечению стабильной работы отраслей экономики области в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

Главному управлению экономики и государственному предприятию Департамента по реформированию жилищно-коммунального хозяйства областного хокимията предложено вести постоянный мониторинг выполнения намеченных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов, и каждую декаду предоставлять обобщенную информацию в областной хокимият.

Данное решение вносится на утверждение очередной сессии областного Совета народных депутатов.

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