В Бухаре прошел "Ковун сайил"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 15-16 августа в центральном парке культуры и отдыха Бухары прошел фестиваль дынь – "Ковун сайил", организованный по инициативе областного хокимията, при поддержке бухарского областного Кенгаша фермеров.

В фестивале приняли участие представители фермерских хозяйств всех районов Бухарской области, жители и гости города Бухары, сотрудники аппарата областного и городского хокимиятов, сотрудники СМИ.

В городской парк съехались дехкане с дынных полей Бухарской области Узбекистана, которые представили местному населению различные сорта дыни и других бахчевых культур. Среди них наибольшей популярностью пользовались такие сорта как "Обиноввот", "Шакар палак", "Гурпак" и другие.

По словам фермера из Рамитанского района Р.Шарипова, дыни текущего сезона обретают свой вкус под палящим пустынным солнцем, по причине чего они сочные и невероятно вкусные. Особого внимания заслуживает отсутствие практики применения каких-либо вспомогательных химических веществ при культивировании бахчевых. Именно поэтому бухарские дыни пользуются спросом по всей стране.

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