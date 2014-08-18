Наманганец стал призером юношеской Олимпиады

Наманганец стал призером юношеской Олимпиады18.08.2014 14:04
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Штангист Ахмаджон Эргашев из Намангана завоевал бронзовую медаль 2-х юношеских Олимпийских игр в Нанкине (Китай).
Как сообщает официальный сайт игр, Ахмаджон в весовой категории 56 кг в сумме двоеборья набрал 243 кг. Он вырвал штангу весом 110 кг, а в толчке показал 133 кг. Столько же набрал и вьетнамец Нгуен Тран Анх Туан (108 кг + 135 кг). Однако вес узбекского атлета оказался на 400 гр меньше, и по правилам соревнований серебряная медаль досталась представителю Вьетнама.
Победил же китаец Менг Ченг с суммой двоеборья 283 кг.
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