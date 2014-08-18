



Наманганец стал призером юношеской Олимпиады



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Штангист Ахмаджон Эргашев из Намангана завоевал бронзовую медаль 2-х юношеских Олимпийских игр в Нанкине (Китай). Как сообщает официальный сайт игр, Ахмаджон в весовой категории 56 кг в сумме двоеборья набрал 243 кг. Он вырвал штангу весом 110 кг, а в толчке показал 133 кг. Столько же набрал и вьетнамец Нгуен Тран Анх Туан (108 кг + 135 кг). Однако вес узбекского атлета оказался на 400 гр меньше, и по правилам соревнований серебряная медаль досталась представителю Вьетнама. Победил же китаец Менг Ченг с суммой двоеборья 283 кг. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи