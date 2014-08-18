"Роль и место женщин в создании крепкой и здоровой семьи"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 16 августа года в Каракульском районе Бухарской области состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного Комитета женщин в целях разъяснения роли женщин в укреплении института семьи.

В нем приняли участие представители Комитета женщин, активисты "женских крыльев" политических партий, первичных партийных организаций Кенгашей партий района, работники и жители сходов граждан махаллей и другие.

В ходе мероприятия разговор шел о роли женщин в сохранении благоприятных семейных отношений, укреплении и развитии семейных обычаев и традиций, воспитании гармонично развитого поколения.

Также в процессе открытой беседы затронута деятельность "женских крыльев" Кенгашей партий района по поддержке инициатив женщин-предпринимательниц, отмечена необходимость повышения социально-экономической активности женщин. Также особо подчеркнуты меры по воспитанию молодого поколения и разъяснению среди молодежи ценностей семейных отношений.

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